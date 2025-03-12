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20:25, 12 марта 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности поста для зубов

Стоматолог Алиев: Соблюдение поста может привести к кариесу и разрушению эмали
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tatiana Volgutova / Shutterstock / Fotodom

Соблюдение поста может оказать как положительное, так и негативное влияние на зубы и здоровье полости рта, предупредил стоматолог Сабит Алиев. Его слова приводит газета «Взгляд».

По словам Алиева, исключение из рациона на время поста мяса и молочных продуктов может привести к дефициту белка, железа и кальция, что в свою очередь грозит разрушением эмали и развитием кариеса. При этом из-за нехватки витаминов С, D и группы В ослабляется костная ткань и могут начаться проблемы с деснами, предупредил об опасности врач.

Также стоматолог отметил, что зачастую люди начинают пост с дефицитом витаминов и накопившейся за зиму усталостью. В этом случае, по его словам, резкое изменение рациона в совокупности с избытком углеводов может вызвать воспаление десен. «Кроме того, несбалансированное питание без достаточного количества белка и микроэлементов может привести к ослаблению иммунитета. И как следствие — к стоматиту (воспалению слизистой оболочки) и другим заболеваниям полости рта», — добавил врач.

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