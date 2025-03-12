Россияне из села под Суджей рассказали о жизни под оккупацией

Жители Плехово в Курской области рассказали о жизни под оккупацией ВСУ

Жители Плехово в Курской области рассказали о жизни под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фрагмент их интервью опубликовал Telegram-канал «"АрБат" | Добровольческий корпус».

По словам сельчанина, украинские войска вошли в Плехово вечером 9 августа. «Шок был», — описал россиянин свои первые впечатления.

Мужчина рассказал, что солдаты ВСУ не церемонились с населением. «Приходил, наставит автомат и: "Давай я [с тобой расправлюсь]? Давай я ногу тебе прострелю"», — пояснил он.

11 и 12 марта российские военные блогеры, освещающие события в Курской области, заявили о полном освобождении Суджи – райцентра, который с лета находился под контролем ВСУ. На момент публикации материала официального подтверждения этому от Минобороны не поступало.