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12:09, 12 марта 2025Россия

Россияне из села под Суджей рассказали о жизни под оккупацией

Жители Плехово в Курской области рассказали о жизни под оккупацией ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «АрБат»|Добровольческий корпус

Жители Плехово в Курской области рассказали о жизни под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фрагмент их интервью опубликовал Telegram-канал «"АрБат" | Добровольческий корпус».

По словам сельчанина, украинские войска вошли в Плехово вечером 9 августа. «Шок был», — описал россиянин свои первые впечатления.

Мужчина рассказал, что солдаты ВСУ не церемонились с населением. «Приходил, наставит автомат и: "Давай я [с тобой расправлюсь]? Давай я ногу тебе прострелю"», — пояснил он.

11 и 12 марта российские военные блогеры, освещающие события в Курской области, заявили о полном освобождении Суджи – райцентра, который с лета находился под контролем ВСУ. На момент публикации материала официального подтверждения этому от Минобороны не поступало.

ЖЗЛ
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