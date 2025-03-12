Россиянину ужесточили приговор за надпись краской на памятнике Жукову по указке мошенников

Суд дал 1,5 года жителю Тулы за надпись краской на памятнике Жукову в Москве

Мосгорсуд ужесточил приговор жителю Тулы, который нанес краской из баллончика надпись «ГУР» на памятнике полководцу Георгию Жукову в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденному за порчу монумента, посвященного воинской славе России, заменили наказание в виде принудительных работ на лишение свободы сроком 1,5 года в колонии общего режима. Его взяли под стражу после оглашения решения суда.

Из материалов уголовного дела следует, что житель Тулы 1966 года рождения был арестован в июне 2024 года за порчу памятника Жукову на Манежной площади. При этом он оказал сопротивление полицейскому при задержании — поцарапал силовика и ему сломали руку.

Тверской суд Москвы в сентябре 2024 года приговорил мужчину к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 10 процентов от заработной платы в пользу государства. Помимо порчи памятника, он был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей. После оглашения приговора туляка освободили из-под стражи и он уехал из Москвы в свой город. Однако прокуратура оспорила наказание, посчитав его слишком мягким. В ведомстве настаивали на лишении свободы сроком пять лет.

Адвокат осужденного Вардан Апресян объяснил, что туляк — рабочий завода в Туле — действовал по указке обманувших его мошенников с Украины. Они под видом сотрудников российских спецслужб сначала заставили его взять кредиты почти на миллион рублей, выманили у него деньги, а затем убедили приехать в Москву, купить краску и оставить надпись на памятнике. Защитник намерен обжаловать приговор.

В августе 2024 года суд приговорил к году принудительных работ двух женщин, испортивших памятник маршалу Георгию Жукову.