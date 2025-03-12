Российские полицейские со стрельбой остановили пьяного водителя

В Иркутской области полиция со стрельбой остановила пьяного водителя

В Иркутской области полицейские со стрельбой задерживали пьяного водителя. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, инспекторы хотели остановить нарушителя, однако он проехал мимо. Тогда сотрудники поехали за ним. В итоге им пришлось стрелять из табельного оружия по колесам машины.

Выяснилось, что за рулем находится пьяный 21-летний мужчина. Кроме того, в салоне сидят пассажиры. Суммарно нарушитель получил шесть административных протоколов.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские со стрельбой задержали двух школьников 16 и 17 лет на чужой иномарке.