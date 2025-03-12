Российские десантники приготовились оборонять окраины Суджи от ВСУ

Российские десантники приготовились оборонять окраины Суджи в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Тьма.

«На данный момент штурмовые группы подразделений проводят зачистку населенного пункта. Противник сейчас отступает в направлении Гончаровки. В населенном пункте Суджа организованной обороны у противника уже нет», — рассказал военнослужащий.

Российский солдат также добавил, что десантники на данный момент выставляют посты для обороны на окраинах населенного пункта.

Ранее замкомандира парашютно-десантной роты с позывным Атом сообщил, что ВСУ во время отступления из Суджи раскидали в городе противопехотные мины «лепесток».

ВС России начали штурм курской Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.