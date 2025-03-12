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11:33, 12 марта 2025Россия

Российские военные ударили по отступающим боевикам ВСУ под Суджей

ТАСС: Российские военные ударили по отступающим боевикам ВСУ под Суджей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные ударили по отступающим боевикам Вооруженных сил Украины под Суджей Курской области, передает ТАСС.

По данным агентства, удары дронами-камикадзе по скоплениям противника в Суджанском районе нанесли военнослужащие Росгвардии совместно с подразделениями Минобороны России.

«Поражена живая сила, а также брошенная техника противника. Кроме того, выполняются задачи по прикрытию и сопровождению действий артиллерии», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Росгвардии, сейчас посредством воздушной разведки удается выяснить перемещения отступающих сил украинских подразделений и определить наиболее выгодные маршруты для успешного продвижения российских штурмовых групп.

Ранее военкор Евгений Лисицын сообщил о полном контроле российских войск над Суджей. По его данным, проводится зачистка.

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