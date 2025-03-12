Российский командир заявил об отправке неподготовленных групп ВСУ к Судже

Командир 40-й бригады ТОФ заявил об отправке неподготовленных групп ВСУ к Судже

Командир 40-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ) Военно-морского флота (ВМФ) России заявил об отправке неподготовленных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Судже Курской области. Его комментарий приводит RT.

По данным военнослужащего, российским бойцам удалось уничтожить закрепгруппу ВСУ и батальон заключенных «Шквал». Командир отметил, что у украинских солдат случается истерика.

«Зачастую даже группы не успевают никуда подойти. На подходах уничтожаются, в том числе и техника», — пояснил он.

До этого заместитель командира по военно-политической работе добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», Анатолий Бибилов рассказал, что вылазка в Судже воодушевила российских бойцов в Курской области. Он заверил, что сейчас ведется работа по освобождению приграничной территории.