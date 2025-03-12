Российский замкомандира рассказал о настроениях в рядах ВС на фоне обстановки в Судже

ТАСС: Вылазка в Судже воодушевила всех бойцов ВС России в Курской области

Вылазка в Судже воодушевила всех бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ) в Курской области. О настроениях в рядах Российской армии рассказал заместитель командира по военно-политической работе добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», Анатолий Бибилов, передает ТАСС.

«Такие операции, в принципе, никогда не бывают легкими, начиная от самой идеи и заканчивая реализацией этой идеи (...) Это воодушевило не только тех, кто занимался этой операцией. Я думаю, что все те подразделения, которые находятся в Курской области, врага бить будут с большей силой, с удвоенной», — отметил Бибилов.

По его словам, операция «Поток» прошла успешно за счет опыта бойцов. «Если бы это была первая операция для бригады, то времени бы ушло гораздо больше», — заключил замкомандира.

Бибилов уточнил, что сейчас активно ведется работа по освобождению Суджи.

Операцию «Поток» для заброски десанта в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) разработали в течение месяца. Для ее реализации российские военные откачали из трубы остатки газа и наполнили ее воздухом, а также создали условия для длительного пребывания там солдат. В результате более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу.