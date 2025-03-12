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15:31, 12 марта 2025Мир

Рубио раскрыл эмоции США от переговоров с Украиной

Рубио: США рады, что Киев сел за стол переговоров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

США рады, что Киев сел за стол переговоров. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает Reuters.

«Для [урегулирования конфликта] нужно, чтобы обе стороны сели за стол [переговоров]. Мы рады, что украинцы согласились на это. Теперь России решать, согласится она или нет», — сказал он.

Он отметил, что, если Москва «скажет да», Вашингтон сделает все возможное, чтобы продвинуться в урегулировании конфликта.

Ранее Рубио заявил, что США призывают Россию рассмотреть вопрос прекращения огня. Он отметил, что Вашингтон ждет ответа от Москвы.

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