Рубио раскрыл эмоции США от переговоров с Украиной

Рубио: США рады, что Киев сел за стол переговоров

США рады, что Киев сел за стол переговоров. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает Reuters.

«Для [урегулирования конфликта] нужно, чтобы обе стороны сели за стол [переговоров]. Мы рады, что украинцы согласились на это. Теперь России решать, согласится она или нет», — сказал он.

Он отметил, что, если Москва «скажет да», Вашингтон сделает все возможное, чтобы продвинуться в урегулировании конфликта.

Ранее Рубио заявил, что США призывают Россию рассмотреть вопрос прекращения огня. Он отметил, что Вашингтон ждет ответа от Москвы.