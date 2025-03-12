Шольц оставил слово за Путиным

Шольц: ФРГ приветствует идею о перемирии на Украине, теперь слово за Путиным

Германия приветствует идею о 30-дневном прекращении огня на Украине, и сейчас слово за президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем аккаунте социальной сети Х.

«Идея о 30-дневном прекращении огня является важным шагом на пути к миру. Мы поддерживаем Украину и США, а также приветствуем предложения из Джидды. Теперь слово за Путиным», — отметил политик.

27 февраля Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. При этом российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения причин его возникновения и достижения такого соглашения, которое окончательно положило бы конец боевым действиям.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине должно привести к долгосрочному миру, а не к краткой передышке.