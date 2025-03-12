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17:24, 12 марта 2025Экономика

Сосед США определился с ответными пошлинами

Реншоу: Канада введет пошлины в 25 процентов на американские товары 13 марта
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Власти Канады объявят о введении 25-процентных пошлин на товары из США в среду, 12 марта. Об этом со ссылкой на неназванного канадского чиновника заявил журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу, его цитирует РИА Новости.

Сосед США определился с ответными тарифами после того, как администрация американского президента Дональда Трампа решила ввести пошлины на поставляемые сталь и алюминий. Власти планировали обложить металлы тарифами вплоть до 50 процентов от таможенной стоимости поставок. Поводом послужила 25-процентная пошлина на поставки электричества в три американских штата — Миннесоту, Мичиган и Нью-Йорк из Онтарио. Впрочем, позднее меру решили отложить.

«Канада объявит об ответных пошлинах в 29,8 миллиарда долларов в ответ на пошлины Трампа на сталь и алюминий», — написал на своей странице в соцсети X Реншоу

Трамп уже утвердил 25-процентные пошлины на все канадские товары, поступающие в США. Мера начала действовать 4 марта. Исключением стали канадские энергоресурсы, таможенные ставки на них власти Штатов установили на уровне в 10 процентов.

Президент России Владимир Путин, комментируя политику Трампа, отмечал, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.

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