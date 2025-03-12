Сотрудников СБУ уличили в пытках людей в подвалах здания МВД в Красноармейске

ТАСС: СБУ и полиция пытали людей в подвалах здания МВД в Красноармейске

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полиция в Красноармейске (украинское название — Покровск, прим. «Ленты.ру») ДНР пытали людей в подвалах здания городского МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Известно, что подвалы были оборудованы в пыточные камеры.

«По нашим данным, в подвалах красноармейского МВД была загублена не одна человеческая жизнь. Для этого там были оборудованы пыточные», — рассказали силовики.

Кроме того, в подвалах находились места для содержания людей. Условия зависели от тяжести действий, инкриминируемых людям.

Ранее в МИД России рассказали о камерах пыток ВСУ в Курской области. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что украинские военные построили их в селе Русское Поречное.

