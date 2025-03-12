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21:22, 12 марта 2025Мир

США решили «убедить» Путина подписать соглашение по Украине

Спецпосланник Трампа Уиткофф намерен убедить Путина прекратить огонь на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен «убедить» российского лидера Владимира Путина подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом сообщила спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

«Уиткофф направляется в Москву, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся», — сказала она

До этого журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов заявил, что Россия согласится с предложенным США перемирием на 30 дней. По его словам, Москва также задаст ряд уточняющих вопросов.

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