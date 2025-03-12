США решили «убедить» Путина подписать соглашение по Украине

Спецпосланник Трампа Уиткофф намерен убедить Путина прекратить огонь на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен «убедить» российского лидера Владимира Путина подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом сообщила спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

«Уиткофф направляется в Москву, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся», — сказала она

До этого журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов заявил, что Россия согласится с предложенным США перемирием на 30 дней. По его словам, Москва также задаст ряд уточняющих вопросов.