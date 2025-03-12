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04:09, 12 марта 2025Мир

Стало известно о планах Турции выступить в качестве посредника по Украине

Эрдоган и Туск 12 марта обсудят посредничество Турции по Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Tarik Haiga / Unsplash

Сегодня, 12 марта, в Анкаре встретятся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Польши Дональд Туск. В ходе переговоров они, вероятно, обсудят возможность выступления Анкары в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта, пишет РИА Новости.

Как сообщает агентство, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре, стороны также намерены поговорить о последних событиях, связанных с конфликтом, а также о том, как она влияет на региональную безопасность.

«У западных партнеров есть понимание того, что Турция имеет стратегическое значение в этом конфликте, имеет перспективы посредничества», — указывает в сообщении.

Ранее Турция уже заявляла, что готова выступить посредником по Украине.

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