Стало известно о планах Турции выступить в качестве посредника по Украине

Эрдоган и Туск 12 марта обсудят посредничество Турции по Украине

Сегодня, 12 марта, в Анкаре встретятся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Польши Дональд Туск. В ходе переговоров они, вероятно, обсудят возможность выступления Анкары в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта, пишет РИА Новости.

Как сообщает агентство, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре, стороны также намерены поговорить о последних событиях, связанных с конфликтом, а также о том, как она влияет на региональную безопасность.

«У западных партнеров есть понимание того, что Турция имеет стратегическое значение в этом конфликте, имеет перспективы посредничества», — указывает в сообщении.

Ранее Турция уже заявляла, что готова выступить посредником по Украине.