Стало известно о жилье для 19-летней будущей жены Лепса

KP.RU: Лепс поселит 19-летнюю жену в доме за 200 млн рублей

Российский певец Григорий Лепс собирается поселиться с будущей женой, 19-летней Авророй Кибой, в доме за 200 миллионов рублей. Об этом сообщает KP.RU.

В браке с Анной Шаплыковой артист построил два загородных дома в тайском стиле примерно за 400-500 миллионов рублей. Дома расположены рядом друг с другом. После развода певец оставил бывшей жене один из домов-близнецов, сам же жил во втором. В этом доме певец и собирается жить после свадьбы с Кибой. Здание будет переоформлено для семейного быта — в настоящее время в нем находится «загородный офис» певца. Такой информацией с журналистами поделились знакомые Лепса.

Ранее стало известно, что общая стоимость недвижимости певца Григория Лепса составила более 1,5 миллиарда рублей.