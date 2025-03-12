Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:01, 12 марта 2025Наука и техника

Пластиковые шарики заставили вырабатывать энергию

Small: Пластиковые шарики использовали для получения энергии при трении
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Ignaas Jimidar

Международная группа ученых предложила вырабатывать энергию для мелкой электроники с помощью пластиковых шариков. Исследование было опубликовано в журнале Small.

Специалисты напомнили о трибоэлектризации — процессе получения энергии посредством трения материалов, напоминающего образование статического электричества. Ученые выяснили, что трибоэлектрические наногенераторы (TENG) могут создавать достаточно энергии для питания мелкой электроники.

В ходе эксперимента специалисты использовали пластиковые шарики. Они выяснили, что в результате трения объекта, состоящего из крошечных шариков, об объект, который состоит из шариков большего размера, их можно заставить вырабатывать энергию. В этом случае мелкие шарики с большей вероятностью приобретут положительный заряд, а крупные — отрицательный.

Эксперимент подтвердил, что размер и материал шариков играют решающую роль. Лучше всего электричество вырабатывалось при использовании шариков на меламино-формальдегидной основе. «Наше исследование показывает, что небольшие изменения в выборе материалов могут привести к значительному повышению эффективности генерации энергии», — заметил автор научной работы Игнаас Джимидар.

Специалисты полагают, что TENG можно будет использовать, чтобы питать энергией мелкую электронику и обеспечивать энергией гаджеты, встроенные в умную одежду.

В январе международная группа ученых изобрела альтернативу одежде с подогревом. Они создали умную ткань с наночастицами, способную накапливать и сохранять тепло в зимний период.

    Обсудить
    Последние новости

    На центральной площади Суджи подняли российский флаг

    Двоих студентов из Египта осудили за избиение россиянина бутылкой и похищение его рюкзака

    Российскому информагентству придется закрыть корпункт в Европе

    Раскрыта неожиданная опасность шумных дорог

    В Кремле раскрыли позицию по предложенному перемирию

    Европа ответит на тарифы Трампа пошлинами на куриные крылышки и женское белье

    В российском регионе осудят расправившегося с домогавшимся его односельчанином священника

    Пенсии в России упали ниже трети от средней зарплаты

    Перечислены основные риски использования цифрового рубля

    Лавров высказался о лишении званий Лии Ахеджаковой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше