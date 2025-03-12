Пластиковые шарики заставили вырабатывать энергию

Small: Пластиковые шарики использовали для получения энергии при трении

Международная группа ученых предложила вырабатывать энергию для мелкой электроники с помощью пластиковых шариков. Исследование было опубликовано в журнале Small.

Специалисты напомнили о трибоэлектризации — процессе получения энергии посредством трения материалов, напоминающего образование статического электричества. Ученые выяснили, что трибоэлектрические наногенераторы (TENG) могут создавать достаточно энергии для питания мелкой электроники.

В ходе эксперимента специалисты использовали пластиковые шарики. Они выяснили, что в результате трения объекта, состоящего из крошечных шариков, об объект, который состоит из шариков большего размера, их можно заставить вырабатывать энергию. В этом случае мелкие шарики с большей вероятностью приобретут положительный заряд, а крупные — отрицательный.

Эксперимент подтвердил, что размер и материал шариков играют решающую роль. Лучше всего электричество вырабатывалось при использовании шариков на меламино-формальдегидной основе. «Наше исследование показывает, что небольшие изменения в выборе материалов могут привести к значительному повышению эффективности генерации энергии», — заметил автор научной работы Игнаас Джимидар.

Специалисты полагают, что TENG можно будет использовать, чтобы питать энергией мелкую электронику и обеспечивать энергией гаджеты, встроенные в умную одежду.

В январе международная группа ученых изобрела альтернативу одежде с подогревом. Они создали умную ткань с наночастицами, способную накапливать и сохранять тепло в зимний период.