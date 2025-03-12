Трамп изложил свой план по урегулированию конфликта на Украине

Трамп: Конфликт на Украине закончится после прекращения огня и перемирия

Президент США Дональд Трамп изложил свой план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер выделил три этапа: установление режима прекращения огня, полное перемирие и прекращение конфликта. Он подчеркнул, что Вашингтон работает над тем, чтобы «безумие из-за ничего» закончилось. По мнению Трампа, существует шанс достичь этого. «Половина — это прекращение огня, если мы добьемся, чтобы Россия перестала, последует полное прекращение огня», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что готов к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отмечал, что готов выделить людей для переговоров с Киевом. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной рады.