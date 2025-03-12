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20:53, 12 марта 2025Мир

Трамп раскрыл роль территориального вопроса в контактах по Украине

Трамп: В ходе контактов по Украине поднимался территориальный вопрос
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В ходе контактов по Украине поднимался территориальный вопрос, а не только проблема прекращения огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-подхода в Овальном кабинете Белого дома, передает агентство Reuters.

«Поэтому мы также обсудили землю и другие вещи, которые, вы знаете, с этим связаны. Мы не просто делаем это и говорим о прекращении огня (...) мы знаем, о каких территориях мы говорим, отступили от них или нет», — отметил глава государства.

При этом Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не особо хотят вмешиваться в эту дискуссию, так как она лишь отдаляет перспективы мирного урегулирования. Американский лидер добавил, что этот вопрос является сложным.

14 июня прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова на мирные переговоры по Украине. Российский лидер подчеркнул, что для этого Украина должна вывести свои войска из Донбасса и Новороссии, включая Херсонскую и Запорожскую область. Кроме того, Киеву необходимо подтвердить свой безъядерный статус.

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