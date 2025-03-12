В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: Временные ограничения введены в аэропортах Калуги и Саратова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Калуги и Саратова. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что данная мера была принята с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее Калужская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губернатор российского региона Владислав Шапша указал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона в Дзержинском районе. По словам главы области, сейчас на месте происшествия работает оперативная группа. Предварительно, пострадавших нет.

Минобороны РФ сообщило, что над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями сбиты 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Средства ПВО перехватили и уничтожили дроны в период с 20:00 до 22:30 по московскому времени.