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07:21, 12 марта 2025Интернет и СМИ

В Германии указали на проигнорированное США требование Украины на переговорах

Welt: США проигнорировали требование Украины о гарантиях безопасности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Германское издание Die Welt указало на то, что США проигнорировали требование Украины о гарантиях безопасности на переговорах в Саудовской Аравии.

«Киевской переговорной группе удалось добиться от США лишь уступки в том, что переговоры о гарантиях долгосрочной безопасности Украине начнутся "как можно скорее"», — отмечается в публикации.

Однако в том же предложении Вашингтон также заявил, что такое соглашение будет касаться как «разработки украинских полезных ископаемых», так и «компенсации расходов на американскую помощь», пишет издание.

Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России.

США отменили паузу в предоставлении Украине помощи и разведданных, сообщил Офис президента страны. Информацию об этом подтвердил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

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