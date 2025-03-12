В Госдуме нашли способ улучшить жизнь россиян

Депутат Миронов призвал к проведению кредитной амнистии

В России следует провести кредитную амнистию, а также установить контроль за ценами на продовольственные товары. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.

«Заемщики задолжали 1,5 триллиона рублей — и это только то, что прошло через суд», — заявил политик. Он добавил, что половина россиян тратит до 30 процентов дохода на выплаты банкам.

Также депутат отметил, что следует сдерживать рост цен на продовольственные товары, чтобы нивелировать инфляцию. Все эти меры в совокупности приведут к росту уровня жизни граждан страны, убежден Миронов.

С 1 марта в России начала работать норма о самозапрете на кредиты. Сейчас воспользоваться этой услугой можно через портал «Госуслуги». С 1 сентября оформить самозапрет можно будет и через МФЦ. Этой возможностью воспользовались уже около 3,6 миллиона россиян.