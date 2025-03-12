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12:42, 12 марта 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Трампа

Песков: Пока договоренностей о телефонном разговоре Путина и Трампа нет
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Пока нет никаких договоренностей о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вы правильно понимаете», — так представитель Кремля ответил на вопрос о том, действительно ли от американской стороны не поступало соответствующего запроса.

При этом Песков не исключил, что в ходе контактов между Москвой и Вашингтоном может возникнуть тема телефонного разговора на высшем уровне.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Владимиром Путиным на этой неделе. Президент США выразил надежду на согласие России на прекращение огня на Украине.

27 февраля Владимир Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от решения украинского кризиса мирным путем. По его словам, Вооруженные силы России создали условия для начала серьезного международного диалога.

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