В Минцифры прокомментировали новости о мошенничестве с самозапретом на кредиты

Минцифры заявило, что сервис по самозапрету на кредиты работает корректно

Минцифры прокомментировало новости о том, что мошенники используют сервис на портале «Госуслуги» по самозапрету на кредиты. В Telegram-канале ведомство подчеркнуло, что он работает корректно.

В сообщении отмечается, что случайных самозапретов на подобные финансовые операции не может быть. «Взломать "Госуслуги" с помощью внешнего воздействия невозможно», — добавили в Минцифры.

В ведомстве также напомнили, что сотрудники портала не звонят пользователям и не присылают им никаких ссылок. Министерство объяснило, что подобным образом действуют мошенники. Они используют методы социальной инженерии, чтобы выманить данные для входа в аккаунт на портале.

Чтобы защитить данные, Минцифры предложило россиянам следовать советам по информационной безопасности. В частности, подчеркнуло ведомство, не следует никому сообщать данные для входа на портал. Кроме того, отмечается в публикации, следует пользоваться антивирусными программами и устанавливать приложения только из проверенных онлайн-магазинов. Также в Минцифры напомнили, что письма от портала приходят только с одного электронного адреса — gosuslugi.ru.

Ранее стало известно, что злоумышленники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Сообщалось, что мошенники звонят пользователям, представляются сотрудником «Госуслуг» и заявляют, что запрет на кредиты установлен неправильно. Под предлогом помощи жертвам они предлагают им перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой.