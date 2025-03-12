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14:48, 12 марта 2025Силовые структуры

В России осудили троих полицейских за превышение должностных полномочий

На Алтае осудили бывших сотрудников полиции за превышение полномочий
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Алтае осудили бывших сотрудников полиции за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Полицейские признаны виновными по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной и иной личной заинтересованности»).

Как установил суд, 7 июля 2024 года сотрудник полиции совершил дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в ходе которого пострадал малолетний пешеход. Начальник отдела полиции, оперативный дежурный и инспектор по делам несовершеннолетних, действуя группой лиц по предварительному сговору, не зарегистрировали это происшествие. Не была проведена проверка по данному сообщению. Таким образом, они скрыли преступление от учета.

В ходе следствия все осужденные признали вину. Суд приговорил бывшего начальника отдела полиции к четырем годам, а бывшего оперативного дежурного к 3,5 года. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд лишил их права занимать должности в правоохранительных органах на два года.

Уголовное дело в отношении третьего сотрудника было выделено в отдельное производство. Суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно и испытательным сроком на два года. Дело сотрудника полиции, который совершил ДТП, находится на рассмотрении в суде.

Ранее сообщалось, что троих мужчин осудили за причинение российскому бюджету ущерба на 100 миллионов рублей.

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