Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:32, 12 марта 2025Мир

В США раскрыли одну из важных тем переговоров с Украиной

Советник Уолтц: На переговорах США и Украины обсуждались гарантии безопасности
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Майк Уолтц

Майк Уолтц. Фото: CNP / Globallookpress.com

На переговорах представителей США и Украины в Саудовской Аравии обсуждались гарантии безопасности для Киева. Тему переговоров раскрыл советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц, передает The New York Times (NYT).

«Мы также подробно обсудили, как эта война окончательно завершится, какие гарантии они (Украина — прим. «Ленты.ру») получат для своей долгосрочной безопасности и процветания», — сообщил Уолтц.

Ранее советник американского лидера сообщил, что в ходе переговоров Киев предложил конкретные шаги по завершению конфликта.

Уолтц также подтвердил, что Соединенные Штаты сняли паузу в предоставлении помощи Украине после встречи в Джидде.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину пойти на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    В США раскрыли одну из важных тем переговоров с Украиной

    Студентка продала девственность голливудской звезде за 177 миллионов рублей

    На Украине раскрыли проигнорированный на переговорах с США вопрос

    У звезды «Иронии судьбы» обнаружили рак

    Десятки учеников элитной российской гимназии увезли в больницу

    Новое дело о незаконной миграции возбуждено после взрыва в жилом комплексе Москвы

    Известный советский телеведущий раскрыл влияние рукопожатия с Путиным на жизнь

    Путин поручил проработать выделение участникам СВО гектара земли

    Армия России выбила ВСУ из восточной части Суджи и направилась к центру города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше