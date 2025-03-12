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19:41, 12 марта 2025Мир

Великобритания отозвала аккредитацию российского дипломата

МИД Великобритании отозвал аккредитацию российского дипломата и его супруги
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Министерство иностранных дел Великобритании заявило в среду, 12 марта, что отозвало аккредитацию неназванного российского дипломата и его супруги, а также вызвало к себе посла России в Соединенном Королевстве Андрея Келина.

Там отметили, что это ответ на «российскую кампанию преследования британских дипломатов». «МИД ясно дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британского посольства и их семей», — заявило ведомство, подчеркнув, что это решение принято «не легкомысленно».

МИД также назвал высылку Россией на этой неделе британских дипломатов еще одной эскалацией, а выдвинутые против них обвинения — ложными и сфабрикованными.

«Очевидно, что российское государство активно стремится добиться закрытия посольства Великобритании в Москве и не обращает внимания на опасные эскалационные последствия этого», — посчитали в Лондоне, при этом указав, что считают важным сохранение дипломатических миссий и каналов связи.

«Любые дальнейшие действия со стороны России будут считаться эскалацией, и на них будет дан соответствующий ответ», — заключил британский МИД.

10 марта МИД России предписал двум дипломатам из Великобритании покинуть страну в двухнедельный срок. В ведомстве заявили, что второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер при получении разрешения на въезд намеренно указали ложные данные. Кроме того, ФСБ обвинила их в разведывательно-подрывной деятельности.

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