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13:57, 12 марта 2025Силовые структуры

Вошедшего в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили

Суд заочно приговорил к 24 годам наемника из Грузии, вошедшего в Курскую область
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы наемника из Грузии Левана Беруашвили (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который незаконно пересек государственную границу России и вошел в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») и статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По версии следствия, гражданин Грузии долгое время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для использования их в боях на территории России. Кроме того, он лично принимал участие в вооруженном конфликте на территории страны. В конце августа 2024 года Беруашвили вместе с другими представителями украинских наемнических формирований незаконно вторгся в Курскую область, используя взрывные устройства и военную технику. После пересечения государственной границы злоумышленники совершали преступления, направленные на устрашение населения и причинение им имущественного ущерба.

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