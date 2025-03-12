Вошедшего в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили

Суд заочно приговорил к 24 годам наемника из Грузии, вошедшего в Курскую область

В России суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы наемника из Грузии Левана Беруашвили (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который незаконно пересек государственную границу России и вошел в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») и статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По версии следствия, гражданин Грузии долгое время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для использования их в боях на территории России. Кроме того, он лично принимал участие в вооруженном конфликте на территории страны. В конце августа 2024 года Беруашвили вместе с другими представителями украинских наемнических формирований незаконно вторгся в Курскую область, используя взрывные устройства и военную технику. После пересечения государственной границы злоумышленники совершали преступления, направленные на устрашение населения и причинение им имущественного ущерба.