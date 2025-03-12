Возбуждено дело из-за удара ВСУ по заводу в Курской области

СК возбудил дело из-за удара ВСУ по комбикормовому заводу в Курской области

Следователи возбудили дело после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по комбикормовому заводу в селе Козыревка Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к этому преступлению.

ВСУ атаковали комбикормовый завод утром 12 марта. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. Среди жертв атаки на завод — трое мужчин и одна женщина, которые работали на предприятии. Пострадали еще два человека: один из них получил тяжелые ранения, второй от госпитализации отказался.