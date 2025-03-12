Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:33, 12 марта 2025Силовые структуры

Возбуждено дело из-за удара ВСУ по заводу в Курской области

СК возбудил дело из-за удара ВСУ по комбикормовому заводу в Курской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили дело после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по комбикормовому заводу в селе Козыревка Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к этому преступлению.

ВСУ атаковали комбикормовый завод утром 12 марта. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. Среди жертв атаки на завод — трое мужчин и одна женщина, которые работали на предприятии. Пострадали еще два человека: один из них получил тяжелые ранения, второй от госпитализации отказался.

    Обсудить
    Последние новости

    «Операция была дерзкой». Кадыров опубликовал видео с российскими военными, пробиравшимися 15 километров по газопроводу в Суджу

    Российские банки запустили оплату по QR-коду в Турции

    Россиянам назвали способ разобраться с курящими на лестнице соседями

    На Западе раскрыли мнение Путина о прекращении огня на Украине

    Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?

    Три десятка туристов застряли посреди моря на тонущем катере в Таиланде

    Стали известны требования России по прекращению огня на Украине

    Сосед США определился с ответными пошлинами

    Журналист напомнил об условиях России по прекращению огня

    Звезда «Доктора Хауса» похвасталась стройной фигурой в честь 41-летия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше