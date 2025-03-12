Возбуждено дело о махинациях при поставках конструкций для курских линий заграждений

В Курской области МВД возбудило дело об афере с противотанковыми заграждениями

В Курской области МВД РФ возбудило дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей при изготовлении и поставке бетонных пирамид для линий заграждений. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Подозреваемыми по делу проходят должностные лица АО «Корпорация развития Курской области» и еще двух коммерческих организаций, которые заключили контракты на изготовление и поставку бетонных пирамид. Предварительно установлено, что организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества — прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований.

Проводятся следственные действия.

О начале расследования из-за некачественных «зубов дракона» в приграничье Курской области стало известно ранее, 7 марта. Плохое качество бетонных пирамид выявила экспертиза.