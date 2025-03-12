ВС России подняли флаг над Днепроэнергией

Появились кадры поднятия флага соединения ВС России над селом Днепроэнергия

Российские войска подняли флаг 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады над северной частью села Днепроэнергия Донецкой народной республики (ДНР). Кадры поднятия впервые появились в Тelegram-канале «Воин DV».

«Военнослужащие 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток" водружают флаг подразделения на дом в северной части населенного пункта Днепроэнергия», — говорится в публикации.

12 марта о взятии под контроль населенного пункта сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о приоритетах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обороне на территории республики. По его словам, украинские войска сосредоточиваются на обороне славянско-краматорской агломерации.