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18:25, 12 марта 2025Бывший СССР

ВС России подняли флаг над Днепроэнергией

Появились кадры поднятия флага соединения ВС России над селом Днепроэнергия
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска подняли флаг 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады над северной частью села Днепроэнергия Донецкой народной республики (ДНР). Кадры поднятия впервые появились в Тelegram-канале «Воин DV».

«Военнослужащие 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток" водружают флаг подразделения на дом в северной части населенного пункта Днепроэнергия», — говорится в публикации.

12 марта о взятии под контроль населенного пункта сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о приоритетах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обороне на территории республики. По его словам, украинские войска сосредоточиваются на обороне славянско-краматорской агломерации.

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