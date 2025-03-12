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00:15, 12 марта 2025Наука и техника

ВСУ заковали немецкую БМП Marder в цепи

В зоне СВО заметили БМП Marder ВСУ с защитой из цепей
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: synaxonag / Wikipedia

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заковали немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder 1A3 в цепи для защиты от дронов. На соответствующий снимок обратила внимание «Российская газета».

Отмечается, что из-за массового применения российских дронов-камикадзе ВСУ пытаются усилить защиту бронетехники. В публикации допустили, что раскладные антидроновые конструкции с сетью, которые ранее использовали на бронетехнике Киева в зоне СВО, оказались неэффективными.

На фотографии «Мардера» 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ можно заметить двухэтажный «мангал» из металлических решеток, которым прикрыли башню и корпус. На решетчатые экраны прикрепили большое количество стальных цепей.

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Marder 1A3 начали выпускать в 1989 году. Эта версия получила дополнительные элементы бронирования, которые обеспечивают защиту лобовой от снарядов пушек калибра 30 миллиметров и повышают стойкость крыши к поражению кумулятивными снарядами.

В апреле 2024 года российский боец, который участвовал в восстановлении трофейной БМП Marder, рассказал о плохой проходимости машины. На гусеницах немецкой БМП нет выраженных грунтозацепов.

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