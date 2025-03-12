Захарова оценила переговоры в Джидде и призвала следить за новостями из России

Захарова: Позиция России формируется в Москве, а не за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя переговоры между США и Украиной в Джидде, заявила, что стоит следить за новостями из Москвы, а не оттуда, ведь именно в Москве формируется российская позиция. Ее слова передает РИА Новости.

«Главные новости для нас будут приходить отсюда», — отметила дипломат. Она подчеркнула, что позиция России не формируется под влиянием каких-либо договоренностей, достигнутых за рубежом, или усилий каких-то сторон.

В Саудовской Аравии 11 марта состоялись переговоры между представителями США и Украины. На них Украина согласилась принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменили паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.