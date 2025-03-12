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09:59, 12 марта 2025Путешествия

Желавший поговорить с Трампом пассажир напал на двух человек в самолете

Желавший поговорить с Трампом пассажир напал на двух человек на рейсе в США
Алина Черненко

Фото: Mary Altaffer / AP

Пассажир авиакомпании American Airlines, желавший поговорить с президентом США Дональдом Трампом, напал на двух человек в самолете. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел 5 марта на рейсе из Уичито, штат Канзас, в Вашингтон, округ Колумбия. В заявлении ФБР говорится, что во время полета житель Техаса Астериус Мутайоба Руламка встал со своего места и пошел в хвост лайнера, где «вступил в контакт с бортпроводником», а затем начал на него ругаться.

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Один из пассажиров стал снимать происходящее на видео, и Руламка, заметив это, напал на него, хватая за руки и оскорбляя. Более того, он снял с мужчины шляпу и очки и ударил его по лицу, из-за чего у того образовался синяк у левого глаза. После этого дебошир набросился на бортпроводника, оставив ему небольшую рваную рану на пальце и сломав ноготь.

В ФБР также сообщили, что затем американец начал бегать по салону, пока его не усадили на место трое попутчиков и члены экипажа. Когда самолет прибыл в Вашингтон, Руламка сделал несколько заявлений, в том числе, что он «приехал в округ Колумбия, чтобы поговорить с президентом Трампом». Нарушителя порядка арестовали и предъявили ему обвинения в нападении.

Ранее пассажир авиакомпании Jet2 устроил дебош на борту самолета, летевшего из Великобритании в Испанию. Он рассек себе голову и забрызгал кровью попутчика, который пытался его успокоить.

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