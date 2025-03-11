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15:08, 11 марта 2025Путешествия

Пассажир устроил дебош на борту самолета и забрызгал попутчика своей кровью

Daily Mail: Пассажир Jet2 устроил дебош на рейсе в Испанию и попал на видео
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Пассажир авиакомпании Jet2 устроил дебош на борту самолета из Белфаста, Великобритания, на испанский остров Фуэртевентура. Инцидент попал на видео, опубликованное в соцсети TikTok, на него обратило внимание издание Daily Mail.

Когда 1 марта лайнер летел выполнял рейс на остров Канарского архипелага, один из пассажиров начал кричать со своего места. Мужчину попытались удержать попутчики и члены экипажа.

Отмечается, что дебош продолжался целый час. При этом одна из участниц рейса рассказала, что дебошир рассек себе голову и забрызгал кровью ее сына, который пытался успокоить мужчину.

Неизвестно, что вызвало такое поведение пассажира. Также не уточняется, последовали за этим какие-либо санкции.

Ранее в аэропорту Майами, США, пассажиры опоздали на рейс и устроили дебош. Они попытались силой проникнуть в самолет и облили кофе сотрудника авиагавани.

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