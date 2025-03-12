Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:34, 12 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Женщинам назвали несложные правила для избавления от вросших волос

Косметолог Валуева: Волосы могут врастать из-за сухости кожи
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер компании Magic Lasers Мария Валуева перечислила несколько несложных правил, которые помогут избежать появления вросших волос. Своими рекомендациями она поделилась с женщинами в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, на появление вросших волос влияют разные факторы, включая структуру самого волоса и состояние кожи. Так, вьющиеся и толстые волосы врастают чаще. Провоцировать этот процесс также может выраженная сухость и ксероз кожи, поскольку ороговевший слой затрудняет выход волосков наружу и изменяет направления их роста, объяснила Валуева.

Чтобы избавиться от этой проблемы, дерматовенеролог рекомендовала регулярно увлажнять кожу. Для этого надо использовать щадящие средства для душа и наносить увлажняющий крем после каждого контакта с водой. Еще одна рекомендация врача — не пользоваться мочалкой каждый день и реже использовать скрабы.

При регулярном бритье не забывайте обновлять станок, а саму процедуру удаления нежелательной растительности осуществляйте по слегка распаренной коже и обязательно по росту волос. После бритья необходимо использовать регенерирующие средства

Мария Валуевадерматовенеролог, косметолог

Если же при соблюдении подобных мер профилактики волосы продолжают врастать, стоит обратиться за помощью к дерматологу.

Материалы по теме:
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022

Ранее косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова предупредила об опасности тренда на бритье лица у женщин. По ее словам, кроме ран и инфекций, такое бритье грозит врастанием волоса.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы знаем, что нужно делать». Лавров заявил об опасном компромиссе по Украине и рассказал, как его избежать

    Основанную бывшем генсеком НАТО организацию признали нежелательной в России

    Еще один российский военблогер заявил об освобождении Суджи

    Додика постановили арестовать

    В российском регионе кассир изнасиловал девочку в гостях у подруги

    Европа нанесет ответный торговый удар США

    Российский суд приговорил к 10 годам гражданина Украины за шпионаж

    Женщинам назвали несложные правила для избавления от вросших волос

    Российские военные ударили по отступающим боевикам ВСУ под Суджей

    Россиянина приговорили к 12 годам колонии за расправу над мужчиной на стадионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше