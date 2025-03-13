Аккаунт Жириновского ожил

В аккаунте Жириновского в соцсети X появился пост впервые с 2023 года

В аккаунте бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского в соцсети X впервые за два года был опубликован новый пост. В нем анонсировали грандиозное событие.

«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — говорится в посте ожившего аккаунта. К нему также прикрепили изображение с силуэтом Жириновского.

Последняя публикация на странице Жириновского в X была сделана в июне 2023 года. В ней владельца аккаунта предупредили, что неизвестные получили к нему доступ. Ей предшествовал пост от 6 июня 2022 года, в котором сообщалось о том, что лидера ЛДПР не стало.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов опубликовал пророчество Жириноского, связанное с Украиной и Европейским союзом. В нем утверждалось, что западные страны поддерживают национализм на Украине, чтобы противостоять России.