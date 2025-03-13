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06:46, 13 марта 2025Культура

Аудиторы обнаружили списание «Мосфильмом» с баланса почти половины коллекции

РБК: Аудиторы нашли половину кино «Мосфильма» за балансом студии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: 昔日少年寻不见 / Unsplash

Студия «Мосфильм» списала почти половину фильмов из коллекции с баланса, однако продолжила получать с них доход. Это обнаружила Счетная палата в рамках аудита, сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.

В отчете отмечается, что коллекция из более чем 2,8 тысячи фильмов, созданных на студии, выступает «основным и уникальным активом» «Мосфильма». Почти 1,5 тысячи из них находятся «за балансом без денежной оценки».

В материалах не указывается, какие именно, однако там говорится, что в 2023 году «Мосфильмом» была списана 81 позиция первоначальной балансовой стоимостью 754 миллиона рублей.

Сообщается, что списанные с баланса проекты в 2022–2024 годах «неоднократно являлись предметом сделок передачи прав на их использование». Это кино генерировало «значительный и постоянный доход предприятия», что позволяет считать фильмы нематериальными активами, говорится в отчете.

Ранее стало известно, что в 2024 году Счетная палата вернула в российский бюджет рекордные 148,9 миллиарда рублей.

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