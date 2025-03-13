«АвтоВАЗ» объявил о результатах испытаний Lada Iskra

«Известия»: В «АвтоВАЗ» заявили об успешном завершении испытаний Lada Iskra

Lada Iskra успешно прошла комплекс заводских и сертификационных испытаний. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «АвтоВАЗ».

Для проведения этих тестов на заводе сделали 98 прототипов Iskra в тех или иных модификациях. Испытания проходили как на собственном полигоне «АвтоВАЗа», так и в горных, а также северных регионах. Кроме того, в лабораторных испытаниях эксперты задействовали аэродинамическую трубу, безэховую и аэроклиматическую камеры.

Также специалисты подвергли Iskra 84 краш-тестам и убедились, что она «значительно превосходит национальные требования безопасности». В компании заверяют, что инженеры добились высоких показателей управляемости и адаптации к российскому климату, низкого уровня аэродинамического шума, оптимального качества звучания аудиосистемы и стабильности работы системы телефонной связи.

Отмечается, что запуск производства этого автомобиля намечен 19 апреля 2025 года.

Дизайн нового седана был представлен публике в конце февраля. Новинку начнут выпускать в четырех цветах: сером, коричневом, малиновом и белом. Ее оснастят двигателями объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. Стоимость Iskra оценивается в 1,2 миллиона рублей.