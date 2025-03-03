Названа дата запуска производства Lada Iskra

Соколов: Производство автомобиля Lada Iskra запустят 19 апреля

Производство автомобиля Lada Iskra запустят 19 апреля. Дату назвал президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов, его слова приводит РИА Новости.

Отечественный автоконцерн показал дизайн нового флагманского седана 28 февраля. Салон новинки оснащен анатомическими сиденьями, оптимизированной посадкой и рулевым колесом с широким диапазоном регулировок по наклону и вылету. Приборная панель оснащена ромбовидными воздуховодами. Внутренняя отделка автомобиля, отметили в «АвтоВАЗе», обладают повышенной износостойкостью.

Новая модель будет выпускаться в четырех цветах: сером, коричневом, малиновом и белом. Новинку оснастят двигателями объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил. Ее стоимость составит от 1,2 миллиона рублей. В линейке легковушек Lada Iskra SW Cross расположится между бюджетной Granta и более дорогой Vesta.

Мировая премьера флагманского седана состоялась во второй половине июня 2024 года. Ее показали в рамках ПМЭФ-2024. Первую предсерийную Lada Iskra продемонстрировали президенту России Владимиру Путину в конце января 2025 года. По словам Соколова, суммарный объем инвестиций в производство составил 23 миллиарда рублей.