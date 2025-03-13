Число переселенцев в Россию по программе о соотечественниках снизилось

МВД: Число переселенцев в Россию по программе о соотечественниках снизилось

Число переселенцев в Россию по программе о соотечественниках снизилось. Об этом заявил «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Министерства внутренних дел (МВД).

В ведомстве пояснили, что в 2024 году программой добровольного переселения соотечественников в Россию воспользовались 31,7 тысячи человек. Этот показатель стал минимальным за последние 14 лет.

В МВД сложившуюся тенденцию связали с тем, что переселенцам необходимо подтверждать знания русского языка. Опрошенные «Ъ» эксперты увидели причину в ужесточении миграционной политики.

В МВД напомнили, что программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, действует с 2006-го и предоставляет участникам социальные льготы и упрощенное получение гражданства. Кроме того, им компенсируются затраты на переезд и выплачиваются пособия на обустройство и по безработице.

С января прошлого года переселенцы, за исключением граждан Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдавии, должны подтверждать владение русским языком.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал поискать новые страны для завоза в Россию мигрантов.