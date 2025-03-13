Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 13 марта 2025Россия

Число переселенцев в Россию по программе о соотечественниках снизилось

МВД: Число переселенцев в Россию по программе о соотечественниках снизилось
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Число переселенцев в Россию по программе о соотечественниках снизилось. Об этом заявил «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Министерства внутренних дел (МВД).

В ведомстве пояснили, что в 2024 году программой добровольного переселения соотечественников в Россию воспользовались 31,7 тысячи человек. Этот показатель стал минимальным за последние 14 лет.

В МВД сложившуюся тенденцию связали с тем, что переселенцам необходимо подтверждать знания русского языка. Опрошенные «Ъ» эксперты увидели причину в ужесточении миграционной политики.

В МВД напомнили, что программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, действует с 2006-го и предоставляет участникам социальные льготы и упрощенное получение гражданства. Кроме того, им компенсируются затраты на переезд и выплачиваются пособия на обустройство и по безработице.

С января прошлого года переселенцы, за исключением граждан Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдавии, должны подтверждать владение русским языком.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал поискать новые страны для завоза в Россию мигрантов.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве раскритиковали предложение о временном перемирии на Украине

    Глава отделения ФССП помогала сожителю уклоняться от алиментов и была осуждена

    Ушаков рассказал о назначении США посредника для переговоров с Россией

    Готовившего покушения на бойцов СВО украинского агента арестовали в российском регионе

    Российским банкам запретят завышать ставки по ипотеке до 100 процентов

    Apple призвала миллиард пользователей срочно обновить iPhone

    В камуфляжной форме Путина на совещании в Курской области увидели сигнал для США

    Стало известно об условии Венгрии для продления санкций против россиян

    Пара пьяных россиян спустила бойцовскую собаку на полицейских и избила их монтировкой

    Мишустин пообещал поддержать пострадавшие предприятия Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше