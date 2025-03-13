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17:07, 13 марта 2025Экономика

Россияне пожаловались на расщелины в стенах новостройки

В Татарстане жильцы новостройки пожаловались на расщелины в стенах
Виктория Клабукова

Кадр: ГТРК «Татарстан»

В поселке Дербышки республики Татарстан стены новостройки пошли трещинами. Щели достигли такого размера, что через них видно соседей, передают «Вести».

Жилищный комплекс «Смородина» был сдан всего два года назад — в 2023-м. Несмотря на это конструкции в здании уже начали разрушаться. Всего через год после ремонта обои в квартирах вздулись, штукатурка стала отслаиваться на всех этажах вплоть до 20-го.

В ответ на жалобы управляющая компания вешает вину на самих собственников — якобы трещины образовались из-за монтажа натяжных потолков. В стройкомпании щели в стенах объясняют свежеустановленными розетками и постоянными ремонтными работами. При этом именно УК принимает решение о проведении в здании экспертизы и может обязать застройщика исправить дефекты. Теперь за дело взялись в Госжилинспекции — под давлением ведомства застройщик выразил готовность обследовать усадочные трещины и устранить их в кратчайшие сроки.

На качество строительных работ ранее жаловались в Новом Уренгое. Спустя всего три года после ввода дома в эксплуатацию стены в нем потрескались. Несмотря на дополнительное усиление грунта здание продолжило деформироваться. На ситуацию обратили внимание в Следственном комитете.

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