Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:44, 13 марта 2025Экономика

Долю поддельных телефонов в России оценили

Минпромторг: Каждый третий из продаваемых смартфонов в России поддельный
Вячеслав Агапов

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Каждый третий смартфон, что продается в России — поддельный. Долю такой продукции в стране оценили в Минпромторге, сообщает газета «Ведомости».

Ведомство предложило обязать производителей и продавцов телефонов маркировать все продаваемые телефоны «Честным знаком» и с 1 сентября 2025 года регистрировать продаваемые на территории страны товары в информационной системе. Маркировка затронет около 169 тысяч продавцов, производителей и импортеров, затраты на это нововведение в первые шесть лет превысят 42,779 миллиарда рублей, из которых 18,377 — налоговые отчисления.

Необходимость маркировки объясняют борьбой с контрафактом в отрасли: копиями брендов, репликами и устройствами с недостоверной информацией о них. Среди «серых» телефонов попадаются также нелицензионные сборки или устройства с нелегальным программным обеспечением. Доля подделок среди смартфонов и телефонов составила порядка 31 процента рынка, в сегменте ноутбуков и компьютеров — 7–15 процентов.

«Пользователи серых схем не платят налоги, пошлины и снижают цены на товары, что, в свою очередь, противодействует здоровой конкуренции и снижает эффективность предпринимательской деятельности добросовестных участников оборота товаров», — отмечают в ведомстве.

В июне прошлого года в стране запустили эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков, телефонных аппаратов. Он продлится до 30 апреля 2025 года.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    В России готовилась серия покушений на участников СВО и госслужащих. Как коробки с духами должны были стать смертельным оружием?

    Военнослужащий ВСУ назвал катастрофической ситуацию в Курской области

    Российский самолет после посадки застрял на взлетной полосе из-за разрушения тормоза

    ВСУ атаковали два приграничных региона России

    Валя Карнавал показала фото в чулках и мини-юбке

    Гандболистка заявила о желании властей Норвегии отобрать ее детей из-за обучения русскому

    Звезда «Ворониных» показала паспорт и спровоцировала слухи о разводе

    Украинский Чубакка оценил шансы Киева продолжать конфликт без помощи США

    Принадлежавший СССР домен удалят из интернета

    Украинские военные в Курской области ездили на танках с литерой Z

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше