Долю поддельных телефонов в России оценили

Минпромторг: Каждый третий из продаваемых смартфонов в России поддельный

Каждый третий смартфон, что продается в России — поддельный. Долю такой продукции в стране оценили в Минпромторге, сообщает газета «Ведомости».

Ведомство предложило обязать производителей и продавцов телефонов маркировать все продаваемые телефоны «Честным знаком» и с 1 сентября 2025 года регистрировать продаваемые на территории страны товары в информационной системе. Маркировка затронет около 169 тысяч продавцов, производителей и импортеров, затраты на это нововведение в первые шесть лет превысят 42,779 миллиарда рублей, из которых 18,377 — налоговые отчисления.

Необходимость маркировки объясняют борьбой с контрафактом в отрасли: копиями брендов, репликами и устройствами с недостоверной информацией о них. Среди «серых» телефонов попадаются также нелицензионные сборки или устройства с нелегальным программным обеспечением. Доля подделок среди смартфонов и телефонов составила порядка 31 процента рынка, в сегменте ноутбуков и компьютеров — 7–15 процентов.

«Пользователи серых схем не платят налоги, пошлины и снижают цены на товары, что, в свою очередь, противодействует здоровой конкуренции и снижает эффективность предпринимательской деятельности добросовестных участников оборота товаров», — отмечают в ведомстве.

В июне прошлого года в стране запустили эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков, телефонных аппаратов. Он продлится до 30 апреля 2025 года.