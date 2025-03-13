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05:23, 13 марта 2025Бывший СССР

Двойной удар беспилотников по украинской БМП сняли на видео

Опубликовано видео двойного удара беспилотников по украинской БМП
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В сети появилось видео двойного удара беспилотников по боевой машине пехоты (БМП) с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадры обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На ролике видно, как оптоволоконный дрон-камикадзе сначала фиксирует попадание сброшенной с коптера бомбы, а затем сам врезается бронемашину противника. Где и когда были сняты кадры, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что специалисты российского проекта Архангел «модифицировали» дрон-камикадзе. Гибрид взлетает вертикально, а затем он переходит в «режим крыла» и летит как ракета. Минимальная дальность применения беспилотника составляет 50 километров, максимальная скорость полета — 280 километров в час.

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