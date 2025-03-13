Экс-советник Пентагона Макгрегор: Киев может совершить покушение на Трампа

Экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Киев может совершить покушение на президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети Х.

По словам Макгрегора, в США живут более 200 тысяч украинцев — тысячи из них работают в украинской тайной полиции. «Президент Трамп находится под угрозой и должен быть защищен любой ценой», — отметил бывший советник Пентагона.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Бог спас его во время покушений, чтобы сделать Америку снова великой.

Первое покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года. Стрельба началась, когда кандидат в президенты говорил о своем сопернике Джо Байдене. Республиканец резко прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.