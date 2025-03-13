ФСБ обнаружила закамуфлированные под подарочные наборы парфюмерии бомбы

В Челябинске ФСБ обнаружила бомбы, закамуфлированные под подарочные наборы

В Челябинске ФСБ обнаружила бомбы, закамуфлированные под подарочные наборы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, спецслужбы Украины хотели прислать бомбы по почте. Силовики обнаружили в аэропорту Челябинска закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы бомбы, которые должны были сработать после того, как их откроют. Теракты планировались в отношении адресатов в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

Также в городе был найден тайник, в котором находилось четыре самодельных взрывных устройства (СВУ) их планировали отправить военнослужащим в Тверскую, Ростовскую, Нижегородскую и Калужскую области.

Мужчина, который отправлял посылки, был задержан сотрудниками ФСБ в Первоуральске.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих.