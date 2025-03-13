Глава евродипломатии заявила о неоднозначном положении ЕС

Каллас: ЕС находится ни в состоянии мира, ни в состоянии войны

Европейский союз (ЕС) в настоящее время находится ни в состоянии мира, ни в состоянии войны. О неоднозначном положении объединения заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«Мы все [в Европе] обеспокоены, потому что мы не находимся в [состоянии] войны, но мы также не находимся в [состоянии] мира», — отметила Каллас.

По словам главы евродипломатии, ЕС все еще адаптируется к внешнеполитическому подходу нового руководства США. Она добавила, что власти европейских стран должны «увеличить оборонные расходы, потому что, когда они потребуются, будет слишком поздно делать эти инвестиции».

Ранее издание Politico сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться общественного одобрения в отношении увеличения военных расходов для противостояния угрозе со стороны России, но не объяснил, откуда поступят деньги на французскую армию.