Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:26, 13 марта 2025Силовые структуры

Исполняющий обязанности главы российского научного центра попал под домашний арест

В Тюмени под домашний арест посадили и.о. главы научного центра СО РАН Ренева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тюмени Ленинский районный суд поместил под домашний арест исполняющего обязанности главы Тюменского научного центра СО РАН Евгения Ренева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ренев обвиняется по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он отправлен под домашний арест до 25 апреля.

Как установил суд, в 2023 году исполняющий обязанности директора научного центра дал незаконные указания на подписание контракта с компанией ООО «Байтек Лизинг» по завышенной стоимости. Кроме того, он занимался и другими незаконными действиями для того, чтобы этот контракт был подписан. В результате научный центр и ООО «Байтек Лизинг» подписали контракт на оказание услуги по лизингу сельскохозяйственной техники по завышенной стоимости на сумму 11,27 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Бурятии правоохранители задержали бывшего главу Баргузинского района, который заставлял подчиненных оплачивать его расходы.

    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина раскритиковал предложение о 30-дневном перемирии с Украиной. Президент России может дать ответ уже сегодня

    Хинштейн навестил числившуюся пропавшей в Судже замглавреда газеты

    Усику пригрозили отобрать чемпионский пояс

    Политолог объяснил появление Путина в военной форме

    Нагиев отреагировал на статус главного сигма-боя России

    Песков связал военную форму Путина с завершением боев в Курской области

    На Украине назвали сумму полученного от Канады первого транша

    «Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

    Россиянина обвинили в оправдании и пропаганде терроризма

    Москвичи выбрали новый цирк. Вот как он будет выглядеть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше