Исполняющий обязанности главы российского научного центра попал под домашний арест

В Тюмени под домашний арест посадили и.о. главы научного центра СО РАН Ренева

В Тюмени Ленинский районный суд поместил под домашний арест исполняющего обязанности главы Тюменского научного центра СО РАН Евгения Ренева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ренев обвиняется по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он отправлен под домашний арест до 25 апреля.

Как установил суд, в 2023 году исполняющий обязанности директора научного центра дал незаконные указания на подписание контракта с компанией ООО «Байтек Лизинг» по завышенной стоимости. Кроме того, он занимался и другими незаконными действиями для того, чтобы этот контракт был подписан. В результате научный центр и ООО «Байтек Лизинг» подписали контракт на оказание услуги по лизингу сельскохозяйственной техники по завышенной стоимости на сумму 11,27 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Бурятии правоохранители задержали бывшего главу Баргузинского района, который заставлял подчиненных оплачивать его расходы.

