Лукашенко назвал условие успеха переговоров по Украине

Лукашенко: Договориться по Украине получится, когда Россия достанет свои козыри

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия имеет «большие козыри», поэтому успех переговоров по урегулированию конфликта на Украине настанет, когда Москва ими воспользуется. Его слова передает Life.ru.

«У них большие козыри, как [президент США Дональд] Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать — тогда договоримся», — рассказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с представителями США 13 или 14 марта. По его словам, российский лидер обсудит обширный список вопросов помимо урегулирования конфликта на Украине.