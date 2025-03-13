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16:13, 13 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил о нежелании встречаться с американцами

Лукашенко заявил, что не собирается встречаться с американцами в Москве
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается встречаться с американцами во время своего визита в Москву. Его слова передает Telegram-канал «Пул первого».

Он подчеркнул, что ведомства Белоруссии всегда поддерживали контакты с США, но в данном случае встречаться с американцами ему никакого смысла нет. Лукашенко добавил, что сейчас у его страны и России отношения с США «чуть-чуть лучше, чем было когда-то».

Ранее Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с представителями США 13 или 14 марта. По его словам, российский лидер обсудит обширный список вопросов помимо урегулирования конфликта на Украине.

До этого Лукашенко заявил, что предложение США об организации временного перемирия на Украине не является уловкой. Он отметил, что не верит в наличие у руководства США плана по урегулированию конфликта на Украине.

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