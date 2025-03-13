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18:50, 13 марта 2025Забота о себе

Москвичей предупредили о начале сезона аллергии в 2025 году

Аллерголог Болибок: Сезон аллергии в Москве начался еще в феврале
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brittany Colette / Unsplash

В 2025 году сезон аллергии пришел в Москву раньше из-за рано закончившейся зимы. Период цветения растений, вызывающих аллергическую реакцию, начался еще в феврале, заявил в беседе с aif.ru врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«В центральном регионе страны в этом году все сроки немного сдвинуты из-за относительно теплой зимы. Первый всплеск аллергии в Центральном федеральном, Центрально-черноземном, Северо-Западном и Западном округах случился еще в середине февраля и продлился до конца месяца, когда зацвели самые первые аллергены, — орешник, лещина, ольха и верба», — рассказал специалист.

По его словам, сейчас в столице началось самое опасное время для аллергиков — активно цветут верба и орешник, а осина уже «распустила сережки». Врач заметил, что интенсивность цветения в любом случае будет зависеть от погоды, так что в случае возвращения морозов или сильных осадков цветение прекратится. Он призвал аллергиков чаще обращать внимание на прогнозы метеорологов и тщательно следить за своим состоянием.

Ранее россиян предупредили, что средства для чистки стекол могут вызывать аллергические реакции. Химик Андрей Дорохов заметил, что они могут негативно сказаться на здоровье дыхательных путей.

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